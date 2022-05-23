陳珊妮在電台節目中解惑圈內好友的問題。（Hit Fm聯播網提供）

陳珊妮新專輯《調教》金句萬箭齊發，為此受邀擔任Hit Fm聯播網的「HITO QUEEN」，電台特別為她企劃「罪美的陳珊妮 調教人生相談室」單元，共11位演藝圈好友自告奮勇向陳珊妮請益解惑，包括蔡旻佑、溫妮、美麗本人、阿爆阿仍仍、田馥甄、陳建騏、理想混蛋、炎亞綸、徐佳瑩、MATZKA及柯震東，一一傾訴他們內心疑惑，由陳珊妮為他們逐一解答。

蔡旻佑來到「調教人生相談室」，他語重心長表示有個問題困擾他16年，自從他唱了〈我可以〉後，就真的成為「我可以先生」，不斷被利用、被當成工具人，他持續幫忙別人卻不知道該如何拒絕，面對他人的要求，他其實很想說「我不可以」，但這個問題就像魔咒般讓他難以擺脫。陳珊妮聽完直說：「蔡旻佑偶包（偶像包袱）太重了！」不需要跟路上所有人拍照、不用勉強接受別人的建議，每個人都在為自己的人生做決定，要蔡旻佑拋開偶包，學會忍痛拒絕別人，「當好人夠久了，要學會做自己的主人」。

田馥甄提到她眼中的陳珊妮，無時無刻總是帥氣專業的樣子，但她想知道陳珊妮私下的真實人生有沒有很不帥、很矬、很笨、很蠢的事情發生？陳珊妮透露自己印象最深刻，曾歷經一天忙碌奔波後，回家發現自己胸貼不見了，幽默自嘲「心胸一片坦蕩蕩」，不斷回想究竟是掉在美食街還是捷運站，陳珊妮笑稱希望這個糗事可以滿足登山中的田馥甄，讓她會心一笑。

炎亞綸一直都很欣賞有智慧的姊姊，他問陳珊妮：「會排斥姊弟戀嗎？」陳珊妮直言姊弟戀沒有問題，認為2個人彼此相愛，能夠相互信任、傾吐心事，就不需要受到年齡影響，陳珊妮接著幽默反問炎亞綸：「你問這題想幹嘛？我們還是專心做音樂好了。」精彩訪談內容請鎖定Hit Fm聯播網，短影音版本也會於陳珊妮社群同步釋出。