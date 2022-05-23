簡言之，對俄羅斯石油的制裁並沒有那麼明顯有效，經濟學家也在考慮改善制裁的辦法，比如徵收關稅，進而阻止一些外匯收入。

但歐盟目前正在討論對俄羅斯天然氣的禁運，可能會對俄羅斯造成更大的傷害，而且速度更快。從西伯利亞大和亞馬爾半島(Yamal)向德國、義大利和中歐目的地輸送的天然氣，不能輕易轉移到其他國家。

俄羅斯對中國的天然氣出口量遠低於對歐洲的出口，而且不管怎樣，俄羅斯還是從西伯利亞東部的其它地區向中國出口。

成功地對俄羅斯天然氣實行禁運，絕不是斬釘截鐵的決定，因為歐洲許多商業領袖都反對這一禁令，例如福斯集團執行長實際上挑戰了歐盟在制裁問題上的立場，呼籲政客在軍事入侵繼續進行的情況下，仍要與俄羅斯進行談判。與俄羅斯建立緊密聯繫的其他受益者，更不願意公開談論此事。

儘管商業遊說人士希望歐盟減緩對俄羅斯天然氣制裁的計畫，但氣候政策活動人士希望加快這些努力。而且也要集中精力引用來自其它地方的化石燃料，替代俄羅斯進口。另外還要民眾削減天然氣使用。這將導致歐洲消費者遭受痛苦，但需要找到其它方式，替代提供目前由天然氣來產生熱能。

能源政策智庫的研究人員辯稱，有鑑於歐洲大部分天然氣被用於低溫供暖（例如家庭暖氣），天然氣可以「被現有技術取代」。這意味著，首先要給房屋設定保溫和安裝電熱泵；安裝區域性供暖系統，即一個集中化的社區熱源；另外從再生資源而不是天然氣生產電力。

能源系統研究人員表示，在幾年以內，歐洲天然氣需求將減少近3分之1的總消耗。節能措施本應於幾十年前啟動，以協助避免全球暖化。

一個環保主義聯盟的目標是，到2025年，透過能源效率措施、熱泵和建築電氣化以及更多的再生電力，在整個歐盟節省1000億立方米的天然氣。氣候運動組織提議，到2027年，要從三大產業削減266億立方米：化學品、食品和非金屬礦物（主要是玻璃和陶瓷）。

民眾也可以透過我們生活方式的改變，來節省更多的化石燃料消耗，例如遠離汽車等城市交通系統，大幅減少航空旅行等等。

經濟政策不僅檢視燃料使用的效率，還質疑燃料生產對人類發展和幸福的價值，也將有助於減少燃料需求。

這些節能提案也可以有助於解決生活成本危機，而俄烏戰爭加劇了這場成本危機。歐洲勞工運動和社會運動只要遵守這些節能提案就能獲益，因為這些提案還能助解決他們關心的生活成本問題。

一種隔離住宅和提供電熱泵的緊急計畫，或者與地區供暖系統的連接，既可以解決當前家庭面臨的危機、高漲的能源帳單，也可以解決長期的全球暖化危機。

歐洲各國政府和企業把俄羅斯對烏克蘭的戰爭描繪成一個「能源安全」問題，可以用來自其它地方的化石燃料解決，或者用氫等解決方案解決。歐盟可以增強民眾要求，一起解決此一危機，動員起來支援早應該實施的節能政策。