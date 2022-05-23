FII工業富聯(601138.SH)今（23）日公布首份碳中和白皮書，明確提出針對碳中和行動目標和具體計畫，承諾2030年碳排放需較基準年下降80％、2035年實現營運範圍100％碳中和、2050年實現價值鏈淨零排放。

面對全球環境議題，發展新技術以求有效降低環境影響因子，已成為產業共通目標。工業富聯總經理暨企業社會責任（CSR）委員會主席鄭弘孟表示，「永續經營、綠色發展」是公司的核心理念之一，此次公布的白皮書，在公司碳達峰及碳中和的雙碳道路上是重要里程碑。

工業富聯制定減少營運排放（Reduce）、能源結構轉型（Replace）、碳抵消與碳捕捉（Resolve）的「3R」具體行動計畫，依據節能減排及可再生能源供給優先、碳抵消為輔的策略，逐步實現自身營運及全價值鏈碳中和。

減少自身營運排放部分，工業富聯定期追蹤各事業群節能減排政策及鼓勵開發新興節能技術，並根據ISO 50001/GB 23331能源管理系統，設定能耗標準和節能考核機制，完成專項節能技術改造。

能源結構轉型方面，工業富聯積極推動能源結構轉型，透過自主開發可再生能源專案及對外投資併購等方式，實現能源結構調整、降低自身營運產生的碳排放。截至去年底，已開發近50兆瓦分布式太陽能發電系統，目標2030年實現約3050兆瓦可再生能源開發投資。

針對Resolve碳抵消與碳捕捉技術，工業富聯優先選擇減少營運碳排放及推動可再生能源供給。無法透過減少排放和能源轉型來實現的碳排放量，不排除透過直接開展自然解決方案或增加可認證碳抵消額，以及投資碳排放捕獲、再利用及封存等方式，輔助抵消部分自身營運碳排放。

工業富聯將價值供應鏈納入考量，透過審核機制、供應商管理及供應商激勵等措施，將低碳行為深度融入各個環節，乃至逐步實現減碳行動一體化，進而賦能上下游企業，提升全產業鏈的減排表現。

以工業製程中重要材料、也是碳排放量相對較大的鋁為例，工業富聯推動創新金屬公司打造綠色製造燈塔工廠，開發鋁原材料循環經濟。目前該工廠每年可創造近3000萬元人民幣效益，再生鋁熔煉金屬回收率達逾95％以上，再生鋁熔煉能耗低於每噸140千克標準煤。

此外，工業富聯還結合自身業務實踐及技術創新，建立碳排放管理體系、拓展碳中和諮詢和提供數位化能效提升做法，為產業界提供綠色轉型解決方案。

工業富聯持續推進綠色製造燈塔工廠、智慧廠務能源管理系統、智能綠色迴圈製造系統和碳計算與諮詢服務，在自身碳中和解決方案的綜合能力到位之際，盼同時擴大外溢效應，引領價值鏈生態圈邁向可持續發展。