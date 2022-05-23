疫情指揮官陳時中曾表示，全國PCR量能1天可達22萬，萬芳醫院精神科醫師潘建志透過網友整理指揮中心的數據直言，目前最高可完成PCR篩檢量為11萬，但驗不完的檢體數也逼近11萬，認為每日公布的確診數已嚴重失真，無法判斷疫情嚴重或趨緩。另外，資深媒體人朱學恒也說，這是指揮中心不敢面對的事實。

潘建志今（23）日於個人臉書根據臉書粉專《粗暴製圖》整理疫情指揮中心的數據說，國內目前每日最高可完成的PCR篩檢量為11萬，但每日驗不完檢體數量也直逼11萬，令他忍不住酸，「台灣的PCR篩檢量能爆了，今日事，要明日才能畢，搞不好還會拖過後天」，就算逼死醫護人員，也無法消化。

國內PCR篩檢量能最高為11萬。（圖／翻攝自粗暴製圖臉書粉專）

潘建志表示，全國PCR陽性率超過70%，遠高於日本、韓國、新加坡及澳洲，顯示國內檢驗量能已不足，因此每日下午2點疫情記者會，公布的確診數嚴重失真，無法判斷疫情走向是嚴重或趨緩。潘建志也說，一般病患若有開刀、住院需求，需要PCR陰性才能收治，但篩檢報告塞車，時間愈拉愈長，會耽誤危急重症的黃金治療期。

朱學恒也引用同張圖表的數據說，我國篩檢數從來沒有達到指揮中心宣傳的理想值22萬，而是一直塞車，也就是目前每天公布的確診數據跟真實世界有極大的落差，「是指揮中心不敢面對的事實」，他向指揮中心喊話，「請不要用這個數據自吹自擂什麼偽高原期了」。