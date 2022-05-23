林更新在《請叫我總監》再度完美詮釋總裁角色。（LiTV、林更新工作室提供）

林更新與譚松韵主演職場劇《請叫我總監》，被大讚「投胎式選角」，兩人演技簡直跟投胎一樣完美，無法再有替代者與角色劃上等號，尤其林更新飾演總裁陸既明，從事業大起到大落的心境轉折，更是獲得海量盛讚。一連兩部關於職場的作品，《我的砍價女王》與《請叫我總監》雖然都是飾演總裁，但林更新都將人物演到有骨、有血、有故事，成為個人最佳代表作！林更新將功勞獻給劇組與所有演員，也大讚吳謹言與譚松韵兩位女主角的敬業與好相處。

林更新日前接受LiTV專訪時表示，「謹言與松韵都是很棒的演員，謹言是屬於比較開朗有活力的個性，而松韵讓我感覺她很像貓、很可愛！我們私下都打成一片，沒什麼距離，跟著劇組討論角色要怎麼做更好，也會在過程中互相逗趣的調侃對方，相處下來還真有點像哥兒們！」

粉絲對林更新飾演的陸既明由氣呼呼到疼秀秀，原本留言「就算他顏值再高，我也不要當他的秘書」，也變成「就算薪水不高，我也要當他的秘書！」來肯定林更新的演技，終於熬到大家「回心轉意」，現在紛紛搶著要當他秘書了！在最近《請叫我總監》裡，一段他歷經事業失敗與父喪雙重打擊，看到父親生前對自己新聞報導，逐一寫下註解而哭崩的戲碼，更是讓觀眾揪到哭成淚海。

除了拍出職場寫實，《請叫我總監》裡也有粉紅泡泡的浪漫鋪陳，日前公布的片花裡，其中一幕林更新跟譚松韵在外灘看夜景，認定彼此對方心意的吻戲，讓觀眾讚安排得恰到好處！聊到這場戲，林更新也坦言浪漫，「晚上的外灘夜景非常漂亮，燈光下十分有氛圍，我跟松韵在拍那場戲時，都被拉到當時的情境去了，我們拍得順利又唯美，非常感謝劇組的用心！」

林更新也對譚松韵飾演的小秘書寧檬做了註腳：「寧檬這樣上進，是個對生活很有態度，有了目標就會努力去完成的女孩，這樣的優點，應該是很多人男生會心動的類型吧！」

受疫情影響，林更新最近除了工作，幾乎都待在家正向防疫，日前微博上傳了幾張「佳餚照」，讓粉絲紛紛喊想品嚐！早被不少藝人好友認證廚藝了得的林更新說，自己拿手菜都是些家常菜，例如燉肉、炒蝦或煮魚等，主要是吃的健康為重，「在我看來，做飯是一種生活樂趣！我很樂意做飯，例如有空，我就會研究些新菜色，無拘無束悠閒在家，就是讓我工作緊繃之餘最放鬆的模式！」