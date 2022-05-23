今天（5月23日）上午10時，上海市政府新聞辦公室組織召開上海市新冠肺炎疫情防控工作第192場新聞發佈會。發佈會上，上海市大數據中心副主任朱俊偉通報了上海強化落實「掃碼通行」的疫情防控措施，拒不執行造成疫情傳播將被追責。

朱俊偉介紹，為進一步加強全市公共場所和居民小區疫情防控管理，上海推廣應用「場所碼」「數位哨兵」核驗人員健康信息。具體措施如下：

一、市民出入有明確疫情防控要求的公共場所，須憑「隨申碼」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明；出入居民小區，須憑「隨申碼」綠碼；有緊急就醫等特殊情形的除外。

二、市民出入公共場所和居民小區時應當配合工作人員，主動掃「場所碼」或出示「隨申碼」（實體身份證）刷「數位哨兵」進行核驗。

三、公共場所和居民小區均應當部署「場所碼」或「數位哨兵」。場所管理者或經營者應當根據疫情防控要求，做好「場所碼」「數位哨兵」的點位規劃和布設，準確填報使用場所名稱、地址等信息，不得將「場所碼」、「數位哨兵」布設在與填報地址不一致的場所。「場所碼」應當張貼在場所入口醒目位置，同一場所點位可張貼多張。

在人流密集、通行效率要求高的場所入口倡導部署「數位哨兵」，實現快速核驗通過。公共場所和居民小區應當按照疫情防控要求，落實掃碼、測溫、戴口罩等疫情防控措施，做到「應掃盡掃、逢掃必驗，不漏一人」。發現不符合疫情防控要求的，應當拒絕該人員出入，並第一時間向屬地疫情防控部門報告，啓動相應疫情防控措施。

四、無法掃碼、亮碼的市民可以出示本人身份證和紙質離線「隨申碼」，由場所工作人員確認身份後，用手機「隨申辦」移動端，掃描市民的紙質離線「隨申碼」，核驗健康狀態，並登記信息。健康狀態無異常的，准予通行。

五、沒有部署「場所碼」或「數位哨兵」的企業、單位、居民小區等，不得復工復產復市復學、不得創建「無疫小區」。

六、對拒不執行「掃碼通行」疫情防控管理要求的場所或人員，造成疫情傳播等後果的，將依法追究法律責任。因「場所碼」、「數位哨兵」設置、管理和使用不規範，導致信息收集不完整、不準確並影響流行病學調查結果的，場所管理者或經營者應當承擔相應法律責任。

七、按照「最小夠用」原則，對使用「場所碼」和「數位哨兵」收集的個人信息，僅用於疫情防控期間流行病學調查，任何單位、個人不得將其用於其他用途。

朱俊偉表示，上述通告自發佈之日起施行，根據上海市疫情防控情況適時動態調整。之前發佈的關於「場所碼」和「數位哨兵」的規定與本通告不一致的，以該通告為準。該通告和實施指南相關內容可以在「中國上海」門戶網站、「上海發佈」微信公眾號、「上海一網通辦總門戶」微信公眾號、「隨申辦」微信公眾號，「隨申辦」支付寶生活號查閱。