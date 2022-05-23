星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、水瓶座、處女座、白羊座、天蠍座婚姻最容易遇到問題，婚後一定要用心經營感情，以免走向離婚，後悔莫及。

▍1.摩羯座

摩羯座在事業上充滿野心，感情方面就顯得比較沒那麼重視，他們對待另一半比較強勢，不懂得製造浪漫，也不會說甜言蜜語，婚後很難維持愛情的熱度，如果又缺乏溝通，婚姻出問題根本是早晚的事，尤其是月亮在摩羯座的人更要特別注意，對待另一半溫柔一些會有很大的幫助。

▍2.水瓶座

水瓶座其實沒那麼在乎外人的評價，不會被道德感束縛，他們只在乎自己的感受，對感情和婚姻的觀念很開放，如果要結婚，一定要是精神、價值觀各方面都很契合的人，一旦相處過後發現不適合，隨時就會提出離婚。建議水瓶座分開前還是要三思，重新經營一段新的感情不見得會比眼前的人還要適合，請珍惜得來不易的緣份。

▍3.處女座

處女座自我要求嚴格，尤其是月亮在處女座的人狀況更嚴重，只要另一半不符合自己的標準，無論是長相走樣、能力下降、上進心不足，都會讓他們瞬間冷感，燃起離婚的念頭。建議處女座可多多溝通，努力與對方磨合，接受一些無傷大雅的不完美，畢竟世界上不太可能會有人能完全符合自己的理想。

▍4.白羊座

白羊座性格比較急躁、衝動，尤其是金星在白羊座的人更是三分鐘熱度，做事不經思考，在感情中非常衝動，很可能在不太了解對方的狀況下就因為一時激情而閃婚，婚後才慢慢磨合，不熟悉的兩人容易遇到一堆問題，不斷爭吵之下很容易就走向離婚。

▍5.天蠍座

天蠍座充滿神祕感，難以捉摸，月亮在天蠍座的人更是喜怒無常，旁人完全搞不懂他們在想什麼，情緒來了就無法壓抑，很容易與伴侶產生激烈爭執。天蠍座渴望真摯、純粹的愛，如果不符合預期，就會動起離婚的念頭，因此婚姻很容易觸礁，建議要多溝通，好好珍惜眼前的人，別輕言放棄。