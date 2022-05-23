費城人23日對道奇打出劇力萬鈞的勝仗，他們先是在第9局下半敲安追平比分，第10局下半他們再度落後1分，波姆（Alec Bohm）兩出局時打成內野滾地。原以為萬事皆休了，不料道奇二壘手孟西（Max Muncy）居然找不到球，費城人一口氣衝回兩人，以4比3逆轉勝！

波姆軟弱的內滾看來必死無疑，但是孟西一時沒撿起來，又不慎踢到了球。費城人壘包有兩位跑者，孟西準備傳球時已經被跑回追平分，他急傳本壘阻擋超前分，偏偏衝本壘的奎恩（Roman Quinn）是聯盟有名的飛毛腿，道奇還是慢了半步，結果孟西耽擱短短幾秒就葬送掉整場比賽。

費城人主場歡聲雷動，由於更衣室內的電視轉播延遲15秒，裡面的球員還搞不清楚狀況，只聽在外頭都在高聲歡呼。波姆說：「我們太需要這一勝了。重點是把球打出去，如果被三振就什麼都沒了。我打得很軟，所以我拚命跑，我知道我們二壘上還有個全聯盟一流的快腿（奎恩）。」

奎恩真的是很快，一個內野失誤就讓他從二壘衝回本壘了，道奇提出重播挑戰，主審維持原判。當時三壘指導員揮手叫他繼續跑，奎恩說：「我相信他的判斷，我看到孟西漏了球，這就是幾分之一秒做出的決定。」