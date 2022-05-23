美國總統拜登上任後的首次亞洲之行，23日先以拜會日本天皇德仁，揭開一天行程序幕。

在日本為期兩天的參訪中，拜登將與日本、印度以及澳洲領導人會晤，召開4方安全對話(Quad)峰會。同時，在23日也會宣布印太經濟架構(IPEF)合作新機制。

當拜登抵達德仁的皇居御所後，考慮到還是有新冠病毒，帶著白色口罩的兩人在短暫寒暄後，隨即入內會談。之後才是重頭戲，拜登表定要與日相安田文雄進行談話。

據悉，美日將討論日本擴大軍武能力，以應對日漸茁壯的中國大陸。同時，俄烏戰爭還沒結束，美日將再次確定彼此口徑是否一致。也就是，不接受單方面使用武力改變現況。

主張台灣是版圖之一的中國大陸，與俄羅斯雙邊合作與日俱增是美國隱憂。另外，亞洲也擔心台灣海峽緊張程度會不斷升級。在23日時，拜登也會趁機與幾十年前曾被朝鮮綁架的日本家屬會面。多年來，日本歷代政府也苦於無力完善地解決此人質問題。