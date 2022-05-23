2月烏俄戰爭爆發後，歐美各國陸續減少進口俄羅斯的天然氣、原油、柴油，造成第二季煉油供給嚴重短缺，也帶動一波短線煉油利差，業界認為，全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，抑制油價漲幅，法人則認為，此波供給驅動的漲價終將遭需求反噬，高價格結構將至多延續至第三季。

在戰爭環境下，歐盟各國及美國抵制俄羅斯煉油產品，俄羅斯煉油廠被迫在第二季減產173萬桶/日，歐盟各國轉而向東亞詢購柴油，也帶動煉油利差自1月的美金2.4元/桶擴大至5月的美金9.8元/桶，供給持續緊俏，且隨俄羅斯詢得印度等國家增購原油，OSP下跌至6月的溢價美金4.95元/桶；另外，隨著全球疫情解封，航空燃油需求復甦。

法人分析指出，預估第三季煉油利差將至美金12元/桶，供給轉鬆，主要係考量隨戰爭降溫，歐盟各國及美國可能停止抵制俄羅斯煉油產品，還有就是，民生必需的汽油、柴油高價格將拖累需求萎縮，故整體來說，此波供給驅動的漲價終將遭需求反噬，不論戰爭在第二季或2023年結束，高價格結構將至多延續至第三季。

產業界同樣也認為油價確實再漲有壓，與油價連動最為直接的台塑化(6505)表示，歐盟規劃年底前逐步禁止進口俄羅斯原油，加上近期貿易商均表態大幅減少購買俄羅斯原油，預期5月俄羅斯原油出口將減少100萬桶/日，短期油價可能上漲，但大陸封城尚未完全恢復，油品需求難以回升，且全球經濟有放緩疑慮，加上美元指數強勁，抑制油價漲幅。