隨著醫療科技日新月異，新型態的治療方式與檢測模式不斷推陳出新，如何應用這些科技戰勝疾病，成為病友關注重點。「精準健康與創新醫療趨勢座談會」，邀請眾多專家分享癌症治療新趨勢。病友團體呼籲，癌症基因檢測、免疫合併療法應儘速納入健保，幫助癌友度過難關。

「以往癌症治療通常採用同一套療法，然而同種癌症的變異基因大不同，病人適用的療法也應不一樣」，國衛院副院長司徒惠康表示，隨著基因檢測與定序技術進步，癌症已邁向個人化精準醫療，病友可迅速選擇適合自己的藥物，在治療上命中要害，同時降低副作用。

醫師王正旭認為，除了精準醫療可成為病友助力，「免疫療法」也是近年來病友抗癌的一大利器。他解釋，所謂免疫治療就是活化病友本身的免疫系統，讓病友「自己殺死癌細胞」，臨床上也常將免疫療法應用於肺癌、肝癌、頭頸癌、乳癌等。

醫師張文震表示，病人身上的癌症腫瘤具有異質性，需要仰賴不同治療方式，免疫合併療法是趨勢，透過免疫藥物搭配標靶治療、化療等，治療反應率有機會提升1至3成以上，死亡的風險也減少一半。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟呼籲健保署放寬免疫合併療法給付條件，讓更多病友提早用藥、提升療效，尤其是「國病」肝癌。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來直言，現實中健保因預算考量，讓創新醫療跟病友的距離還很遠，希望匯集病友團體意見、凝聚病友團結力量，持續爭取權益。