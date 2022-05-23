"THAT IS A POSTER!" pic.twitter.com/nkwgLi0KPk — Golden State Warriors (@warriors) May 23, 2022

就算下半場接連碰上兩次「詭異」吹判，勇士當家球星柯瑞還是有辦法領軍勇士贏球！柯瑞單場投進5顆三分球，貢獻31分、11助攻與5籃板，威金斯也拿27分、11籃板，攜手幫助勇士23日作客以109比100擊退獨行俠，搶先在西區冠軍賽取得3勝0敗聽牌，也把獨行俠推到淘汰邊緣。

獨行俠一開始前7次三分出手落空，也讓勇士趁機取得19比7領先，但隨著獨行俠逐漸找回外圍手感，換成勇士找不到準星，來到次節，勇士一度落後9分，幸好柯瑞三分火力全開，幫助勇士打完上半場48比47領先，柯瑞半場16分。

勇士第3節發動一波8比0小高潮，一度取得78比64的兩位數領先，不過打到第3節還剩2分17秒，普爾快攻上籃遭到布洛克從後方抱住拉下，很明顯是「對人不對球」的惡性犯規，沒想到裁判重看慢動作後，竟然只吹這是一般犯規。

裁判的誇張行徑不僅於此，打到比賽還剩6分38秒，威金斯切入戰斧式扣籃，裁判竟吹進攻犯規，勇士總教練科爾馬上提出挑戰，裁判才改判進算，沒想到接下來換成柯瑞提前在最後4分35秒被吹第5犯，但雙方差距仍在10分上下。

獨行俠雖在最後關頭打出11比2，把分數追到只差5分，普爾卻在最後54秒投進三分球，重新擴大領先到8分，東契奇最後25.4秒兩罰中1，勇士喊出暫停，達拉斯球迷已經開始提前離場，因為他們很清楚獨行俠已經來到宣告淘汰邊緣。