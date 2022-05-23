國民黨新北市黨部今發布新聞稿表示，疫情指揮中心防疫不利，反將矛頭指向新北市政府，這是標準法西斯式的找尋戰犯、轉移目標，試圖撇清自己防疫失誤及政策不明的錯誤，痛批總統蔡英文卻只顧著開箱元宇宙裡的總統府，對人民的怒吼視而不見，諷刺：「總統忙大家都知道，因為她正忙著政治鬥爭。」

國民黨新北市黨部表示，民進黨政府批判新北市叫不動地區大型醫院等語，除不尊重基層醫療人員外，也請民進黨政府到基層了解實際情況再做批評。新北市PCR量能全台之最，但指揮中心卻畫錯重點，重點是減輕基層醫療負擔，守護中重症患者、降低死亡率才是當務之急。

國民黨新北市黨部指出，去年口罩之亂，疫情初期指揮中心不斷強調一般民眾只有看病、陪病、探病需戴口罩，到後來政策大轉彎要求全民戴口罩，在毫無防疫準備、全台口罩數量大缺貨的情況下，疫情指揮中心公然教導民眾用電鍋蒸口罩，就顯示出台灣防疫政策的一團混亂。新北市長侯友宜當時就提出解決方案，建議推行口罩實名制，讓民眾人人有口罩，大家都能安心防疫。

經過一年來疫情肆虐，中央政府的政策不但沒有更加精進，反而突顯出政府防疫政策的不積極，自滿於現況、不知檢討。從疫苗數量不足，到近期公費快篩劑的搶購，這一年民進黨對於防疫政策只有亂字可以形容。

當民眾身陷水深火熱、疫情正處危急之際，蔡英文卻只顧著開箱元宇宙裡的總統府，不知是自我麻痺，還是對於人民的怒吼真的視而不見，不敢正視防疫失敗，只能沉醉在自己建構出的美好世界中，當蔡英文進入元宇宙的那一刻起，她的雙眼也蒙蔽了分辨是非的功能。

國民黨新北市黨部說，侯友宜為減輕基層醫療負擔、守護中重症患者、降低死亡率，提出居家隔離0＋7以及快篩陽即確診的防疫政策，希望將醫療資源留給更需要的民眾，中央政府嘴巴說不要，但最後很誠實的接受，都顯見新北市政府防疫的超前布署。