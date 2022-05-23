大陸製吸入式新冠疫苗有了最新研究成果。澎湃新聞報導，康希諾生物股份公司今天（5月23日）發佈消息稱，近期，國際頂尖醫學期刊《刺胳針-呼吸病學》發表了有關康希諾生物吸入用新冠疫苗的最新研究成果。

研究結果顯示，序貫加強康希諾吸入用新冠疫苗安全性良好，總不良反應發生率低於滅活疫苗同源加強，無嚴重不良反應發生，但可以比滅活疫苗同源加強誘導出更高水平的中和抗體水平。

此次隨機、平行對照的臨床研究將招募的420名18歲及以上已完成2劑滅活疫苗受試者隨機分配為三組，每組140人，分別以低劑量康希諾吸入用新冠疫苗（0.1ml）、高劑量康希諾吸入用新冠疫苗（0.2ml）以及肌肉注射減毒疫苗進行加強免疫。

研究結果顯示，序貫加強康希諾吸入用新冠疫苗安全性良好，總不良反應發生率低於滅活疫苗同源加強。加強接種後28天內，吸入組無嚴重不良反應發生，不同劑量吸入組均無臨床顯著的肺功能異常發生，吸入劑型的安全性得到了充分驗證。

免疫原性結果顯示，以康希諾吸入用新冠疫苗序貫加強免疫28天後，兩個劑量組針對原始毒株的中和抗體水平分別是減毒同源加強組的18.4-26.4倍。同時，序貫加強康希諾吸入用新冠疫苗對Delta突變株也具有高水平的交叉保護，中和抗體水平是滅活疫苗的18.1-24倍。

康希諾生物表示，目前，吸入用新冠疫苗已經完成疫苗初免和序貫免疫相關的一期、二期臨床試驗。安全性方面，研發團隊也已經積累了上萬例的臨床數據，正在開展三期臨床研究。下一步將積極推動吸入用新冠疫苗在大陸國內和海外的緊急使用或者附條件上市。

除了吸入用新冠疫苗，康希諾生物的肌肉注射新冠疫苗此前已經獲批。今年2月，克威莎於國內獲批用於序貫加強免疫接種。5月19日，世界衛生組織宣佈，克威莎正式通過世衛組織緊急使用認證，成為繼國藥和科興疫苗後，第三款通過世衛組織緊急使用認證的中國新冠疫苗。