徐耀昌與信眾雙手合十恭送媽祖回鑾。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

白沙屯媽祖踏上回鑾路程。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香的第3天，有「粉紅超跑」美稱的鑾轎帶領數萬信眾展現體力與毅力，聲勢浩蕩的隊伍22日上午抵達雲林縣北港朝天宮，23日凌晨0時15分舉行重要的「刈火」儀式，象徵萬年香火流傳不息，隨後引領進香隊伍踏上回鑾旅程，預定27日申時下午3點5分回宮安座，

白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香已有200多年歷史，往返須跨越苗栗、台中、彰化及雲林4縣市近400公里，是歷史最悠久、路程最遠的宗教盛會，進香行程擲筊遵照媽祖神意決定，徒步路線也飄忽不定屢見神跡，更添神秘色彩與魅力，儘管疫情嚴峻，今年報名隨行人數突破9萬大關，並有6500多輛車同行，再創新高紀錄。

今年徒步進香行程，17日深夜23時放頭旗，拱天宮媽祖20凌晨1時15分與後龍山邊媽祖完成登轎，1小時後起駕南下，22日上午已抵達北港朝天宮，23日凌晨0時15分舉行最重要的「進火」亦即「刈火」儀式。縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫及縣議員徐永煌等多位地方人士，紛紛南下朝天宮出席這項重要科儀。

「刈火」儀式由朝天宮的住持法師主持，以朝天宮終年不滅的光明燈引燃金紙到「萬年香火」爐中，誦念經文恭讀「吉祥文疏」以祈求聖母慈悲庇祐植福，再以火勺掏引聖火到白沙屯的「火缸」中送入「香擔」，並在「香擔」貼上封條後，一路引回白沙屯拱天宮，藉刈火儀式達到香火相傳延續靈力的意義，更象徵媽祖萬年香火流傳不息。出席的各界人士，感受宗教科議並一起祈福。

在「刈火」儀式後，縣長徐耀昌、拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發、朝天宮董事長蔡咏鍀及各界人士，恭迎拱天宮與山邊媽祖登轎，在信眾高喊「進喔！進喔！」聲中，3進3退後北返拱天宮，踏上後續另一半路程。徐耀昌一行與信眾則雙手合十夾道恭送媽祖，朝天宮廣場被擠得水洩不通。

縣長徐耀昌讚許香燈腳個個是「勇腳」，已完成一半的路程，將以8天7夜的時間，為國家重要民俗無形文化資產發揚光大並薪火相傳，更難能可貴的是，大家都遵守防疫規範，打完3劑疫苗才報名參加，且沿途全程戴口罩做好各項防疫基本功，讓年度宗教盛會盡善盡美，拱天宮與朝天宮友誼更加緊密，相信媽祖神威顯赫，會庇佑台灣國泰民安、風調雨順，信眾平安健康、家庭美滿，而衝擊全球的新冠肺炎疫情也早日散退，恢復健康安全的生活環境。