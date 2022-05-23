周一公布的一項調查顯示，英國五月房價再次飆升；助長的力道主要是來自新屋開工數量的減少，而不是強勁需求。

房地產搜尋服務網站Rightmove說，四月中旬至五月中旬掛牌出售房屋的出價，月增了2.1%，為自2014年以來最大的五月增幅。該出價為年增10.2%。

儘管2021年下半英國逐步取消針對房產購買的臨時稅收減免，但英國住房市場在2022年上半仍保持了相當大的上漲勢頭。

但隨著家庭預算受到高通膨和增稅的擠壓，Rightmove對至房市場是否能維持近期的強勢感到懷疑。

Rightmove總經理Tim Bannister說，預計生活成本上升和利率上升的影響力，將在今年稍晚時滲透到市場；而住房供應增加和人們權衡自己的經濟承擔能力，將有助於緩和緊繃的市場。

英國全國建房協會(NBS)上周五表示，飆升的通膨可能導致英國房價出現逆轉。此為迄今為止最明確的警告，即生活成本危機可能終結英國的房地產繁榮。