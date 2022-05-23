疫情進入高峰期，全台絕大多數的學校都暫停實體授課，改為線上教學，校園也空空盪盪。不過，台南市關廟區保東國小卻是全台少數仍維持實體授課的學校，今天約有7成5的學童仍依往常一樣到校，校園熱鬧滾滾。小朋友也不因其他學校不用上實體課自己要上課感到委屈，反而覺得可以跟同學玩很開心。

保東國小校長張茵倩指出，該校因位處偏鄉，加上學生們「零確診」，甚至連匡列隔離的學生都沒有，因此研判學區疫情較不嚴重，經與家長溝通後，大家都認為實體授課無論是教學品質或學習成效都比較好，因此決定正常作息，以實體授課為主、線上教學為輔。

張茵倩說，保東國小有63名學生，昨天下午該校幼兒園突然有1名學童確診，校方緊急決定幼兒園暫停實體課後，有5名確診童與其同學們就讀該校的哥哥、姊姊也臨時請假在家，加上另有11名學生請防疫公假，因此學生的到課率約7成5。

張茵倩指出，為兼顧在家學習的孩子，老師們都開直播教學，上課也會cue在家學習的學生，防止他們不專心。

該校多名小朋友也都認為，到學校可以跟同學們玩，比較不會無聊，希望能夠正常作息。