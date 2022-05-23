俄烏戰事開打超過3個月，這段期間國際上不僅關注戰事變化，對經濟的衝擊，雙方武器的優劣，甚至有人關注到要把雙方部隊的口糧拿來比個高下，甚至還有所謂全球的排名，那你知道我們國軍的口糧裡面又有哪些東西，在世界上又能排在什麼位置，22日的《新聞龍捲風》主持人戴立綱便帶大家一起來揭密。

新式國軍口糧看起來雖然不大，不過裡面裝了不少東西，有一包能量飲料，一包蜜汁豬肉乾，蔓越莓，能量棒，海鹽軟糖，蛋黃餅乾和牛奶餅乾，主要都是以乾糧為主，另外還附上一包濕紙巾，這也是國軍口糧被評為最貼心的地方。

至於我國軍口糧在口感上又是如何，一名從英國來台的youtuber曾經公開試吃過我國軍口糧，結果讓他大為驚艷， 甚至當場對著女王的照片說，妳知不知道這有多好吃，把這個給英軍，他們一定會感激妳！

至於在俄烏戰爭中，有烏克蘭的士兵公開被俘俄軍所攜帶的口糧，結果裡頭只有6包糖， 還說俄羅斯阿兵哥會餓到去搶超市，也是情有可原，不過根據《 boredpanda》網站所公布的俄羅斯部隊軍糧， 內含蘋果醬、燉豌豆、奶酪醬、胡蘿蔔、馬鈴薯、肉丸罐頭及餅乾，看起來還相當豐富。

至於烏克蘭軍隊的口糧，一大盒早、中、晚餐全包了。早餐有餅乾、牛肉飯、冰茶；午餐有餅乾、肉醬；晚餐也有餅乾，搭金槍魚、肉醬與冰茶。

而這些軍用口糧，講求的就是快速、即時性以及飽足度，所以在外觀與口味上就不太講究，不過這廂比較之下，你覺得哪一個國家的阿兵哥比較幸福。