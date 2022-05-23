南韓女星孫藝真外貌清新脫俗，出道初期就很有名氣，近來出演夯劇《愛的迫降》，名氣提升到全亞洲都認識，她也因戲結緣男神玄彬，後來她假戲真作和對方舉行婚禮，才剛度完美國蜜月歸國，就被韓國無線台SBS列入「2022年韓國最美女星排行榜」，喜事再添一樁，超過10萬名韓國網友投票，還有158名審美專家給予意見評選，獲得第3名的殊榮，令人格外好奇還有誰能比孫藝珍還美。

紅遍全球的氧氣美女李英愛，曾憑藉《大長今》展現驚人美貌，婚後產下一對龍鳳胎後，淡出演藝圈近10年，偶爾出來拍攝商品廣告，近年以《具景伊》回歸演藝圈，膚質顏值依舊光彩耀人，身材曲線都還維持在顛峰狀態，不僅勾起粉絲對她的無限回憶，也對她的美麗外表感到驚嘆不已，和演員崔智友等人並稱韓國元祖天后，奪下第2名美女名次，美貌實力無庸置疑。

最終，金泰希打敗兩位公認大美女，有著大眼睛的她，笑起來非常大氣迷人，在這份SBS所做出的榜單前，早已多次在多個美女排行中奪冠，全天然的過人美貌甚至被評為韓國完美整型範本，和近來偶像轉型演員的Rain生下2個女兒後，婚姻生活過得幸福美滿。另外，一直為人詬病的演技，金泰希也在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》動人詮釋母親角色。這份頂尖美女殊榮，完全就該屬於她。