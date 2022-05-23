邱姓男子去年2次自國外進口共4.32公斤的乾燥墨西哥鼠尾草，遭檢調攔獲。檢調因邱進口的墨西哥鼠尾草，含有Salvinorin A成分，須經主管機關核准後才能輸入，依《藥事法》將邱男送辦。台北地檢署調查時，邱辯稱他進口是要製作精油、香氛皂，不知道有禁藥成分，檢察官起訴邱男。

據了解，邱男進口的墨西哥鼠尾草（Salvia divinorum），成分Salvinorin A，被用在國外宗教儀式中，作為放鬆用途。

依據衛福部食藥署資料，吸入salvinorin A後，產生短暫類似LSD的迷幻作用。甚至有報導指出，濫用墨西哥鼠尾草，會導致精神障礙及精神分裂症，美國有發生使用墨西哥鼠尾草輕生案例。因此食藥署將墨西哥鼠尾草列為管制藥品，未經主管機關許可核准不得輸入。

檢調調查，邱男去年8、9月，2度上網向國外訂購各2.16公斤的乾燥墨西哥鼠尾草，寄到賴姓女性友人住處，檢調查獲後，邱男辯稱是要用來製作精油、香氛皂，不知內含禁藥。

但檢方認為，邱男曾因進口其他管制藥品，被依過失犯，給予緩起訴處分，因此不採信邱說法，依《藥事法》輸入禁藥罪起訴。另賴女因不知情，獲不起訴處分。

檢方指出，涉犯《藥事法》輸入禁藥罪，依法可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，刑責並不輕。

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