員警22日上午在路上巡邏時，行經大賣場門口前遭到一名男子攔車，男子神色緊張得說自己與80多歲母親於賣場購物，在其結帳時走失，員警得知後便與男子合力尋找，最後於大賣場一公里遠的餐廳門口發現，通知男子將老婦人送回家。

前鎮警分局一心路派出所兩名員警，上午在光華二路巡邏，經過家樂福時，遭到一名50多歲的蕭姓男子攔下，蕭男神色慌張、著急得說自己80多歲母親穿著紅格子上衣，趁著他結帳時一不注意就走失了。

員警聽聞後先安撫蕭男的情緒，與蕭男一起在大賣場內四處尋找，並同時聯絡派出所內同事協助調閱附近的監視器。不久後接獲通報，二聖路與民權路旁一家餐廳門口前有疑似迷路的老婦人，兩名員警立刻驅車前往，到現場時果然發現1位白髮蒼蒼的老婦人坐在餐廳門口椅子上，神情不知所措的樣子。

老婦人稱與兒子外出買東西，兒子結帳時原本只是想先到賣場外面等，卻不知道為何越走越遠，走到了離賣場一公里遠的二聖路與民權路口，員警聯絡蕭男到場，蕭男表示其母親患有失智症，先前也曾走失讓警方護送回家，今日帶媽媽出門買東西順便散散步當運動，怕媽媽一個人在家悶壞了沒想到卻發生這樣的意外，並說自己很自責也很不好意思，頻頻向員警道謝，表示幸虧有員警幫忙，才能馬上找到走失的母親。