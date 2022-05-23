《第9節課》釋出「怦然心咚」款海報。（愛奇藝國際站提供）

陳昊森在《第9節課》校霸資優生。（愛奇藝國際站提供）

許瑋甯、陳昊森在愛奇藝國際站全新原創華劇《第9節課》中將發展一段禁忌師生戀，23日釋出前導預告與「怦然心咚」款海報，海報視覺可以看到在校園的樓梯間一角，陳昊森著學生制服壁咚老師許瑋甯，細看更可發現，陳昊森炙熱的眼神彷彿要看穿許瑋甯，而許瑋甯則是微微低頭，似是閃避但又害羞的情緒，預示了身為人師面對禁忌關係的內心糾結，畫面唯美又充滿禁忌感，兩人只差5公分就親到的動作也引人遐想。

陳昊森回想這場壁咚戲碼笑說：「我只記得我壁咚的時候肚子一直叫，超尷尬的，因為超級近，然後又很安靜，明明就在挑逗她，卻在很靠近的時候發出『咕嚕咕嚕』的聲音。」

《第9節課》由導演王麗文執導，許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐及新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠主演，預計於今年下半年播出。許瑋甯、陳昊森在今日曝光的前導預告中分別吐露內心對彼此的心動和愛，彷彿隔空告白，陳昊森在預告中勇敢地說：「 我不在乎別人怎麼看，更不怕愛上妳未來會變怎樣，就算全世界都反對，我只在乎和妳有同樣的感覺，我想妳，每天都很想妳，每一天、每一分、每一秒，我會永遠記住這一刻，絕不缺席妳的第九節課。」許瑋甯則是語帶溫柔地說：「有人覺得我們錯得離譜，但我們唯一犯的錯就是相愛了，即使感到害怕想逃離，還是對你感到情不自禁，我不想失去你，你聽到了嗎？只想見到你的第九節課。」預告畫面展現《第9節課》校園愛情的浪漫氛圍，色彩又呈現出帶有危險情愫的想像空間，讓人非常期待這對師生的情感發展。

《第9節課》前導預告中呈現了師與生內心的浪漫告白，對於這次演出禁忌師生戀，許瑋甯表示：「跟著劇情可以讓大家一起體驗有點危險又有點心酸的禁忌感，也可以讓我們去思考愛情本身是沒有對跟錯的，但也同時可以看到，有時候感情不是只有相愛這麼簡單。」對於演出師生戀的對手陳昊森，許瑋甯笑說：「我對他的第一印象是就是一個大男孩、也很率真，很孩子氣的感覺，相處之後也覺得第一印象蠻準的，這算保有赤子之心嗎？可能因為他現在還是赤子吧！然後很容易緊張，有很多逗樂現場所有人的幼稚小招數，也感受得到他很純真的那一面，很像劇裡一翔的個性，簡單、善良的小屁孩？」

陳昊森則認為在劇中的學霸高中生一翔會愛上老師，是有一定的原因，他笑說：「第一眼當然就是被老師的美震懾到，但後面會產生感情是因為這個老師給他很多沒有想過、沒有看過的想法，比方說他會被老師一句『是動不了你還是動不了你媽？』這種有點嗆辣又直白的話嚇到，一開始會反抗，畢竟從小都沒人敢反對他，直到這個老師出現，不但敢嗆他還敢挑釁他，他就有一種『你成功引起我注意囉！』的那種感覺。」陳昊森也很感謝許瑋甯在片場的對戲，時常給他很多啟發和丟接球，讓他演得很過癮，「可以跟瑋甯姐對到戲真的是很幸運也很幸福，就像一翔碰到孟筠老師一樣。」

愛奇藝原創華劇《第9節課》講述國文老師陳孟筠（許瑋甯 飾）進入南一高中教學後，被愛惹事的校霸資優生張一翔（陳昊森 飾）盯上頻頻刁難，雖有學務主任李大為（薛仕凌 飾）不斷對孟筠伸出援手，但張一翔的背後還有個擔任家長會長的媽媽謝淑芬（尹馨 飾）操控學校的一切。孟筠和一翔兩人從一開始的不對盤到萌生曖昧情愫進展又快又刺激，這場校園禁忌浪漫愛情故事，將會掀起整個校園和社會的議論。