國內疫情持續延燒，根據統計，每萬人確診率最高的前2名鄉鎮區不是雙北，而是花蓮縣秀林鄉、宜蘭縣南澳鄉2個原鄉。立委表示，疫情高峰還沒真的來到，但原鄉已經面臨防疫資源嚴重不足的情形，中央應該要伸出援手，而非採取與病毒共存戰略後，卻讓部落同胞自生自滅。

根據「新冠肺炎本土病例地圖」網站統計，萬人確診率最高的前2名鄉鎮區為花蓮縣秀林鄉，以及宜蘭縣南澳鄉，前者每萬人確診率1877.19，等於每5人就有1人確診；後者每萬人確診率1763.93，等於每6人就有1人確診。

立法院內政委員會今日審查「原住民身分法」、「原住民族重大歷史事件處理及賠償條例草案」等，並處理111年度中央政府總預算有關原住民族預算凍結書面報告案。

國民黨立委楊瓊瓔表示，原鄉醫療據點少，交通不便、經濟弱勢都衝擊整體防疫，上周五已經先放寬原住民族地區、離島地區居民快篩陽性等於確診，今天起也開放全民適用，會有這樣的政策就是因為現在每天PCR量能上限大約8萬，主要是因為人力吃緊，而且疫情巔峰期還沒到。

國民黨立委鄭麗文表示，許多原民鄉鎮都紛紛出來求救，因為原鄉防疫包的防疫資源不足，包含糧食不足，假如獨居者或全家在山上染疫，物資運送也相當困難，打零工的族人居隔在家等於沒工作。今天起快篩陽性等於確診，是希望能第一時間投藥治療，然而原鄉碰到的困難是雙重的，就算有志工、慈善團體、教會等提供免費食物，但民間力量是有限的。

鄭麗文指出，現在政府決定與病毒共存，但是Omicron具備高傳染性，5月起疫情急速上揚，到8月前可能都是高峰期，雙北拿藥都這麼困難了，原鄉能拿到藥的人更是少之又少，沒辦法拿到藥、沒工作、沒糧食等同自生自滅，中央應該要編列緊急預算來協助。

原民會主委夷將・拔路兒(Icyang Parod)表示，原鄉當地已設有文化健康站，長者的居家照顧會強化辦理，目前原鄉紓困採取「以緩濟急」，也就是下半年的部會預算可以拿來優先採購，預算上可以彈性運用，也會和衛福部、地方政府強化投藥的努力。