菲律賓海岸防衛隊和目擊者表示，一艘渡輪今天在呂宋島附近發生起火事件，火勢延燒整艘船後，乘客被迫從甲板跳水逃生，至少7人喪生，百餘人獲救。

這艘名為Mercraft 2的渡輪載著124名乘客，從波利羅島（Polillo Island）出發前往呂宋島奎松省（Quezon）里爾鎮（Real），途中燃起大火，搜救工作目前仍在進行中。

海岸防衛隊發言人巴里羅（Commodore Armando Balilo）表示，截至目前有7人喪生，120人安全獲救。事發時，共有134名乘客與工作人員在船上。

根據海岸防衛隊提供的照片，整艘船被大火吞沒時，竄出巨大黑色濃煙。

穿戴救生衣和救生圈的受害者漂浮在水上，有些被行經附近的其他渡輪救起。

里爾鎮救災官員鮑勃雷（Ricky Poblete）表示，至少有21人送醫治療。

鮑勃雷說，這艘船目前距離港口尚遠，大約還有7公里。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110523