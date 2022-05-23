日媒報導，從美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會共同聲明草案中得知，4國有意在5G及生物技術領域強化官民合作，藉此對抗推動「軍民融合」的中國。

日本讀賣新聞報導，「四方安全對話」峰會24日將在東京舉行，目前已知共同聲明中有關先進技術領域的草案內容，包括4國將在有關5G及生物技術成立官民對話機制，且為了主導建構不依賴中國的半導體等供應鏈，4國將制訂共同原則。

這次是4國繼2021年9月在美國華盛頓後，第2次舉行四方安全對話面對面峰會。顧及不願在軍事同盟著墨的印度，4國將以美中已展開對抗的經濟與先進技術領域為中心進行合作。

根據目前已知的草案，有關通訊技術5G與未來的6G及生物技術方面，將在政府與產業界設置對話機制；有關5G部分，4國料將同意致力業者多元化、提升相互運用性及安全性。

4國之所以有意致力官民合作，主要是對4國國內並沒有可以跟通訊設備大廠華為等中國企業相抗衡的民間企業，進而產生危機感。

跟中國持續推動把民間最先進技術與強化軍事相結合的「軍民融合」相比，4國跟各自民間部門在關心程度上有相當大落差也是課題。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110523