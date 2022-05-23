台中市和平國中三年級學生孫博文，國一文化課開始接觸泰雅傳統技藝-口簧琴，他自己打工購買材料製作，並參與母語認證，拿下中級檢定資格，全心傳承與投入泰雅文化，榮獲「2022總統教育獎」。

校長何國旭表示，孫博文自國一參加文化課程，逐漸培養出對於口簧琴及歌謠吹奏的興趣，不但自發性的透過師徒制，自學製作口簧琴，為了購買材料，在社區打工擔任導覽或教授口簧琴，更在各項競賽中擁有優異且傑出的表現。

孫博文重視自己的文化，認真學習母語，通過族語初級認證，影響更多同學一起學習母語，並於今年通過族語中級檢定。孫博文在課程學習並勇於傳承泰雅文化的努力，也象徵和平國中實驗教育課程的「開花結果」。

孫博文也參加110年活力E起舞動全國原住民族母語歌謠暨歌舞劇競賽，於表演中獨奏口簧琴，獲全體評審一致肯定，榮獲個人獎項「最佳勇士獎」；孫博文則期許自己未來能成為一位文化教師，有能力幫助部落的族人更了解自己的口簧琴文化。