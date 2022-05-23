布袋蓮的花實在太可口了，水岸第一排都被蜘蛛猴搶先採收。（台北市立動物園提供／張芷瑜台北傳真）

台北市立動物園會依照動物的需求，為牠們準備多樣化的生活環境，例如水池就是環境豐富化的好地方。每當水池中的布袋蓮開滿了淡紫色的花，不只是動物園季節限定的風景，也成為水豚和蜘蛛猴閒來無事的美味佳餚。

一般認為不過就是個水池，能有什麼特別，園方表示，其實有許多設計及巧思隱藏其中，除了讓喜歡游泳的動物使用，還能提供飲用水來源。如果池內種植水生植物，開花時能美化景觀，還可以吸引四周的野生動物利用同一片水池，豐富動物的生活空間。

水豚家族所在的熱帶雨林戶外區，就有大型水池讓動物在兩個島之間穿梭，經過保育員們辛苦地收集，運回許多布袋蓮放置在M型水池中，隨氣候逐漸炎熱，轉眼間布袋蓮開滿了淡紫色的花，成為動物園季節限定的風景。

園方指出，布袋蓮的嫩葉和淡紫色的花，成為水豚和蜘蛛猴閒來無事的美味佳餚，蜘蛛猴為了吃水面上的花，發展出用尾巴勾住河岸伸手抓取開花植株的方式來取食，也讓戶外水池搭配布袋蓮，成為另類的行為豐富化設施。

熱帶雨林室內館（穿山甲館），2樓也有一片水生植物池，種植許多原產於熱帶雨林的水生植物，裡面養了許多魚類，甚至有從野外風塵僕僕跑到水池裡生活的貢德氏赤蛙，成為夏天賞蛙的絕佳景點。此外，池內還有原產於中、南美洲的綠睡蓮，只要氣候溫暖，一年四季都會綻放美麗的白花，也成為拜訪穿山甲館必拍照的打卡熱區。