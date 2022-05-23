國民黨中常會上周通過徵召行政院前院長張善政選桃園市長，引起各界震驚的同時，也引爆在地人士、支持者怒火，事後包括張善政、國民黨主席朱立倫及國民秘書長黃健庭等都道歉。但國民黨台北市議員游淑慧質疑，「一肩扛起」這句話朱立倫已經講了3次，問題是「你怎麼扛？你怎麼承擔？」

游淑慧今（23）日在《POP搶先爆》接受邱明玉專訪，兩人針對國民黨桃園市長提名與台北市前議員羅智強的下一步進行討論。邱明玉指出，包括準備選台北市長的蔣萬安與被徵召選桃園市長的張善政都對羅智強遞出橄欖枝，他是否有進行過相關考慮？游淑慧表示，羅智強現在應該還沒有去想那些，但「時間到了，都會就戰鬥位置」。

隨後邱明玉提到，當黨中央確認徵召張善政的消息曝光後，桃園市議會議長邱奕勝持續有一連串動作，感覺他相當不滿；游淑慧則說，自己跟邱奕勝不熟，但聽過很多他在桃園的跨黨派好人緣。游淑慧透露，據她所知當天宣布徵召張善政後，朱立倫就忙著安撫邱奕勝，「有沒有用我不曉得，感覺是沒有發揮效果」。

此外，游淑慧也提到，雖然朱立倫已道歉，但他從公投失利，補選、罷免敗仗，到這次引起的爭議，用一模一樣的字眼說所有責任、責難他一肩扛起，一個字都沒有改過，已經說了3次，問題是大家會想看「你怎麼扛？你怎麼承擔？」