本土疫情延燒，新北市長侯友宜多次呼籲總統蔡英文到疫情嚴重的雙北第一線，了解民眾的需求與痛苦，而蔡英文昨為民進黨的黨職選舉終赴新北，國民黨立委洪孟楷怒酸，何時蔡總統會關心新北疫情？在地鄉親最直接說「等民進黨新北市長候選人出來就會關心了」。

洪孟楷指出，疫情延燒，新北是重中之重，每天確診數最多，但蔡總統前往新竹市、桃園市關心疫情，卻跳過新北，昨天難得來新北為的卻是民進黨黨職選舉投票。昨天在地方的行程，就有不只一位鄉親跟我說，要我轉達侯市長，不用再拜託了，等民進黨新北市長候選人出來後，大官們就會來了。

「蔡總統、蔡政府的大官們，在你們心裡，防疫真的比不上選舉嗎？」洪孟楷表示，總統府發言人昨天說蔡總統打電話協調醫師。拜託，醫師救人救命是天職，不分人種、性別、黨派；過去兩年多護理人員都是自發的主動補位，何需協調才要投入？蔡總統可以說打電話加油打氣、但真的不需要硬講「協調」。

洪孟楷強調，既然身為總統，每位國人都是總統該關心的對像，防疫不能區分縣市，疫情嚴峻的就該優先關心！後續包含確診及投藥的準備，關乎到全國的醫療物資調配，這些才真正需要政府關注，別再放生新北。