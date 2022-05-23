【LIVE直播】藍軍桃園市長提名惹議 張善政今舉行媒體說明會

國民黨突徵召前行政院長張善政參選桃園市長爭議延燒，提名陷入茶壺風暴。張日前就在臉書向所有桃園鄉親，還有全國關心桃園、關心他的朋友道歉，並說今（23日）將對外說明。而他訂於今下午兩點在國家政策研究基金會舉行張善政「桃園願景」媒體說明會。黨主席朱立倫也會現身。

據了解此場說明會出席的除了有張善政、朱立倫，還有國民黨秘書長黃健庭、國家政策研究基金會教育文化組召集人陳學聖。