築間餐飲集團創辦人林楷傑首次攜手基隆經營超過一甲子的「麥克麵線」，打造餐飲全新品牌，預計6月開幕。首家門店開設在台中逢甲商圈福星路上，網羅多款最強經典小吃，研發獨家口味，要消費者一站式的體驗台灣美食；籌備中同時釋出徵才職缺，邀請熱血餐飲愛好者一起加入。

林楷傑表示，當初起心動念想要輔導更多餐飲品牌化，是因從小吃到大的基隆麥克麵線，商談老闆三年，終於被誠心打動，透過耕耘連鎖餐飲市場多年的經驗，從食材採購到內場烹調、外場服務等，建立完整的SOP，把家鄉味推廣讓更多消費者知道，注入品牌精神，打造全新風貌。

麥克麵線營業時間從上午6時到晚上12時，連續18小時營業不間斷，獨佔從早餐、點心、午餐、下午茶、晚餐、宵夜等全時段、全年齡層、全需求面客群的市場，這是當前連鎖餐飲業所沒有的優勢，提供更廣的消費新選擇。

招牌「魚漿大腸麵線」是基隆在地懷舊味，以海味魚漿，包裹著大腸，每日手工現作，有別於市面上的大腸麵線或是肉羹麵線，獨家口味只有麥克麵線才品嚐的到；另一款基隆知名「帶筋肉羹麵線」則是選用豬後腿肉，口感富嚼勁，其他還有清麵線、綜合全羹麵線等選擇。

如火如荼籌備中的麥克麵線，基層服務員起薪30800元起，儲備幹部4萬元起，福利還有每年兩次晉升機會，服務周年後贈予員工生日金幣等，都是優於同業的福利。

林楷傑表示，現代人吃不多又吃得巧，麥克麵線台中逢甲店為首家示範店，餐飲業也需要轉型升級，未來希望將品牌推向全台，讓更多消費者品嚐獨家基隆的懷舊小吃。