上海江南造船

分析家說，俄烏戰爭增加了北京為台灣現狀可能有任何改變而準備的迫切感。衛星圖像證實，北京已加緊在讓軍艦打造時間表重回正軌。

據《南華早報》（South China Morning Post）22日報導，最近的商業衛星圖像顯示，中國船舶集團（CSSC）旗下的幾座船廠，已迅速恢復造船作業。

由於上海等地新冠肺炎疫情影響，導致003型航母延遲交付，而無法在4月23日中方海軍建軍73周年當天下水，同時也推遲了2021—2025年間，北京第14個5年計畫的造艦腳步。不過，上海江南造船廠近 4,000 名員工在嚴格的防疫措施下，4月下旬已恢復打造003型航母的作業。

最近的衛星影像顯示，003型航母幾乎已完工，但3套電磁彈射系統仍由覆蓋物遮蔽。而5月4日在遼寧省葫蘆島船廠拍攝的另一張衛星照則顯示，在建的有兩艘094型彈道飛彈核潛艦，還有1艘093型核動力攻擊潛艦。此外，影像並顯示，至少有5艘升級版052D型驅逐艦正在施工。

Ukraine war lessons spur China military shipbuilding surge: experts https://t.co/EzDK2wZvPv — South China Morning Post (@SCMPNews) May 22, 2022

香港軍事觀察家梁國樑說，這5艘驅逐艦是052D的升級版052DL，擁有較長的飛行甲板和較先進的雷達系統。他指出，葫蘆島船廠的衛星圖像還顯示，附近的093型潛艦很可能是較大，並擁有強大垂直發射系統（VSL）的較先進版，而這顯示所有的新艦設計都升級了。

此外，好幾位評論員認為，廣州黃埔文沖造船廠3月公開招標，以採購軍艦使用的超高強度結構鋼，而所訂的交貨日期為5月20日顯示，054B型多用途護衛艦即將開工，而它比054A 型護衛艦更大，也更快。一般認為，中方打造這款新艦，是要為下一艘新航母護航。而解放軍計畫，2030年以前至少要打造4支航母打擊群，以成為僅次於美國的世界第二大現代藍水海軍。

上海政法學院海事專家倪樂雄說，俄烏戰爭暴露出俄羅斯武器和戰術在現代戰爭中的弱點，促使解放軍致力克服疫情造成的延誤。他指出，解放軍有許多傳統武器系統和戰鬥概念都源自蘇聯部隊，而俄烏激戰卻令中方陷入尷尬的境地。