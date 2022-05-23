豐興(2015)周一(5月23日)開出本周內銷盤價全面平盤，止步連四周跌勢，本周豐興國內廢鋼收盤價、鋼筋基價平盤，廢鋼、鋼筋終結連四周下跌，型鋼產品基價持續平盤，連兩周平盤。豐興莊文哲表示，目前國際盤仍續跌，但本周已開出平盤，後續有望止跌。

回顧上次5月16日盤價，國際原料價格續跌，買氣受到影響，盤價連四周走跌，本周豐興國內廢鋼收盤價每噸下跌500元，鋼筋基價每噸下跌500元，廢鋼、鋼筋連四周下跌，型鋼產品基價則再度轉平盤。

盤價回穩，本周豐興廢鋼收購價每公噸持平至1.3萬元，鋼筋也持平至每公噸2.33萬元，型鋼產品基價亦續持平至2.86萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌勢持續，本周從每公噸497美元續跌為468美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價由450美元續跌至每公噸435美元，日本2H廢鋼、美國貨櫃廢鋼連7跌，澳洲鐵礦砂則由每公噸128.4美元轉升至136.15美元，終止連2跌。