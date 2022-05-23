南竹所遭爆「被包圍疏縱人犯」基層反彈 警方強調絕無不法情事

桃園市蘆竹警分局19日南竹派出所處理1件酒後紛爭，指控原用妨害公務逮捕滋事者，但派出所被4、50人包圍後，改為保護管束名義放人，有疏縱之嫌，分局澄清當天只有10多人站在所外，且過程平和未喧鬧。不過昨又遭爆料，凌晨3點23分派出所外有慘況，無奈道「沒看過哪個單位這麼沒尊嚴」，對此警察局長陳國進再次強調，絕對沒有網友爆料指控的不法情事。

蘆竹分局表示，南竹派出所19日凌晨1時41分接獲民眾報案指稱，中正北路1108號有名陳姓男子酒後與人起爭執，有10多人站在路中央，警方到場後先將陳男帶返所內實施保護管束，2時40分待陳男清醒後認為再無保護管束的必要，於是讓其返家休息。

分局回應，19日中午員警勘驗隨身密錄器後，發現陳男有以不雅言語辱罵員警，其友人楊姓男子也有推擠另名員警，當晚19時10分通知陳、楊等2名男子到所接受調查，訊後於20日中午將2人依涉犯妨害公務罪嫌函送桃園地方檢察署偵辦。

針對遭到50人包圍施壓一事，分局反駁這並非事實並PO出4秒影片，指這10多人未有喧鬧並於3時28分離開現場，且過程平和未有喧鬧情事，不過影片中可見派出所對面至少有超過20人。

22日晚間有基層看不下去在「靠北Police」粉專爆料，當晚他有到南竹派出所支援，納悶若只是普通圍觀民眾跟和平的親友，何必叫人支援？更痛批「分局發那種新聞稿真的是在糟蹋基層」。

該名網友點出，密錄器畫面與天羅地網監視器於19日3時23分「派出所門口有慘況」，但他實在不敢提供，畢竟吹哨人在封閉的警界只會受到無盡的追殺。網友直呼「警察怕黑道，大門就可以拉下來了」、「松山黑衣人事件重演？」、「快拿駐地畫面出來澄清啊，時間都有了不會調不到吧」。

警察局長陳國進強調，為確認網友的爆料是否屬實，相關資料、檢視器、員警密錄器影像都已交給駐區督察調查，並沒有網友指控的不法情事。

蘆竹分局督察組組長劉玉祥說，該案涉嫌妨害公務案件已進入司法程序，請靜待後續，勿打擊處理同仁工作士氣，警察機關係正義的紀律團隊，捕風捉影徒增對立紛爭，如吹哨者有確切訊息，歡迎與本人聯繫，共維警察形象。