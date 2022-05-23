張善政空降桃園惹議將對外說明 綠委：說不定會把洞挖得更大

國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長，突襲式公布造成地方反彈，張善政今（23日）將對外說明。對此，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨桃園市長提名也有一陣子了，他若有心參與，應該不會完全不知道桃園風波有多大，張善政要對外說明，他有他自己的看法，說不定會把洞挖得更大；朱主席採強勢徵召也浪費張善政這一張牌。

關於張善政參選桃園市長，鄭運鵬表示，鬧到如今人情上不太容易收拾，對民進黨而言，這是國民黨操作不當，朱立倫主席不按牌理出牌，以為他過去擔任過桃園縣長，就可以控制桃園國民黨的政情，看起來顯然不符合人情、不符合制度，引起很大的反彈，據他了解，桃園國民黨的民意代表怨懟非常高。

鄭運鵬表示，對張善政而言，可能會認為是非戰之罪，這也是他不通人情的地方，國民黨桃園市長提名也有一陣子了，他若有心參與，應該不會完全不知道桃園風波有多大，今天張善政要對外說明，他有他自己的看法，說不定會把洞挖得更大。

此外，朱主席突襲式的徵召，事先劇本、時間地點現在還眾說紛紜，說不定會有更多難以解釋的地方，不過這都是國民黨的家務事。

鄭運鵬表示，對民進黨而言，不會認為國民黨有內部紛爭、抱怨對民進黨就會有幫助，不會靠國民黨分裂、國民黨作法失敗而勝選，桃園民進黨會繼續執政的信心來自於鄭文燦滿意非常高、桃園改變非常大，若不考慮中央疫情，市民會給予民進黨公平的評價，信心在此並不在於國民黨分裂。

他強調，鄭文燦是民進黨籍直轄市長，本來就不會介入國民黨初選，媒體比較注意到國民黨桃園內鬥，反而沒有注意到鄭文燦的市政行程。

鄭運鵬也建議說，朱立倫主席可以參考過去鴻海創辦人郭台銘加入國民黨後參加總統選舉初選，給他一個綠色通道參加初選，初選勝了就提名、初選敗了至少是在公平的制度下，朱主席採取強勢徵召的模式，才會有今天的代價，這點很可惜，也浪費張善政院長這一張牌。