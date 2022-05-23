被封為「主播界洪曉蕾」的美女主播高毓璘，於本月11日宣布確診新冠肺炎後變持續在臉書粉絲團上更新病況，目前雖已康復回歸主播台播報新聞，但日前她卻透露自己即使康復，還是出現胸悶等情況，昨日甚至表示自己疑似3大後遺症全中，讓她相當崩潰。

高毓璘雖目前已康復正式上工，仍在18日於臉書上發文透露自己雖快篩陰性卻會出現胸悶、喘不過氣的情況，就像「兩顆大饅頭卡在胸口的感覺」，讓她只要一深呼吸就會秒暈，並且從脖子後方開始發熱，講太多話還會喘，甚至還會不斷咳嗽卻始終沒有痰，讓她懷疑這就是後遺症。

幾天過去，高毓璘於昨（22）日晚間再度發文表示「今天一早就不舒服，頭暈目眩，就算躺在床上也是天旋地轉，測了血氧，還好是正常值，但不管怎麼躺、坐都暈，最後吃了暈眩藥才恢復」，這段時間她還會持續出現「頭暈、頭痛、胸悶」等3大後遺症症狀，令她崩潰表示「不知道這個後遺症要持續到什麼時候」，並請網友推薦專治暈眩的中醫來改善症狀。

高毓璘一PO文後也立即吸引另一名主播李文儀留言關心，她則回覆自己解隔離前都蠻正常的，覺得自己生龍活虎，沒想症狀慢慢出現。而其他網友也紛紛提供資訊，甚至還有專業的網友分享「可能咳多了導至耳壓紊亂，沖到淋巴影響到耳石。大概3、4天就好了，不然可以請醫生開藥」、「請腳底按摩拇指：頭部；腳背胸口與拇指食指間的地方，以及腳背小指與無名指的地方，必然可以改善，但是，有一個缺點，就是非常痛，但是忍過就好」再度引起熱烈討論。