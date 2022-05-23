P. LEAGUE+ 在23日公佈2021-22賽季年度人氣王的獎項，本季為提升球迷投票參與度，聯盟將投票分成4階段、總共吸引12萬8551人次參與投票。最終，台北富邦勇士的「野獸」林志傑展現在每個主場出賽都擁有的高人氣，蟬連年度人氣王的頭銜。

第一階段的投票先選出各隊前4名人氣球員，新竹街口攻城獅的高國豪以17699票人氣最旺，林志傑則以15759票居次。來到第二階段各隊再從4名球員中選出最有人氣的1位，分別是台北富邦勇士的林志傑、新北國王的楊敬敏、桃園領航猿的盧峻翔、新竹街口攻城獅的高國豪、福爾摩沙台新夢想家的林俊吉、高雄鋼鐵人的陳又瑋。

而到了第3階段各隊人氣球員捉對廝殺，每天每位球員都會和另外5隊人氣王PK，這個階段林志傑以21212票居第一，初生之犢的陳又瑋則以19,463票、些微的差距擊敗「士官長」楊敬敏，和林志傑要在第4階段一較高下。

來到第4階段最終決戰，台北富邦勇士、高雄鋼鐵人2支球隊各出奇招幫自己的人氣球星拉票，富邦勇士在社群平台推出多支影片，除了展現林志傑球場上令人嘆為觀止的球技，也讓人看到野獸私底下可愛的一面。而高雄鋼鐵人則是幫陳又瑋真的披上競選背心，和球隊吉祥物一同搭上競選吉普車沿街拜票，成功吸引高雄鄉親的支持、立馬上網票投一波。最後投票結果，林志傑以17962票贏過陳又瑋的12765票，完成年度人氣王的2連霸。