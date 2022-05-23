清水區近萬平方公尺的國有土地遲未開發，市議長張清照前往會勘。（市議長張清照服務處提供）

台中市清水區公所附近中社里銀聯段，有近萬平方公尺的國有土地，但遲未開發，反而成了髒亂點。台中市議長張清照實勘認應「善盡地利」，爭取市府經費800萬元，將整地、植栽與設置休閒桌椅、步道，為清水再添一處綠意公園。

清水區銀聯段203-1與203-3號兩塊空地屬於國有財產局土地，但因未開發長期閒置，不僅雜草叢生，甚至被堆置大量垃圾髒臭不堪。

議長張清照會勘發現，現況的土地雖有圍籬，但區內樹木傾倒、雜草叢生，甚至被人偷偷堆放垃圾與營建廢棄物。附近居民反映說，太多雜草衍生蚊蠅，造成環境髒亂與病媒蚊問題，垃圾更傳出陣陣臭味，影響生活品質。

張清照指出，之前爭取槺榔里一處雜草叢生、閒置公有地綠美化，變身親民公園，近日才剛完工。海線土地寸土寸金，難得有公有空地，卻任由閒置太可惜，花一點錢，可把大家討厭的社區髒亂點「變身」親民公園，十分值得。

清水區長蔡慶生表示，經評估兩塊土地合起來近萬平方公尺，近日接受國有財產局委託代管後，會先進行廢棄物清除、整地，原有喬木修剪，再增新植栽與地毯草，並施做簡易步道、休憩座椅等，將為清水再添一處大型綠地，供民眾休閒好去處。