今年手機市場恐旺季不旺，天風國際證券分析師郭明錤在推特發文表示，大陸Android手機品牌自3月底以來，手機銷量預估再度下修1億支，非蘋手機正面臨砍單風暴，包括聯發科、高通紛紛下調下半年5G晶片訂單。

下半年是手機產業傳統旺季，但郭明錤示警恐面臨旺季不旺的窘境，因大陸品牌手機銷量再度下修，連帶衝擊5G處理器業者，像是聯發科針對中低階產品，第4季5G晶片砍單達35%；高通也下修高階驍龍8下半年訂單約10~15%。

郭明錤指出，大陸 Android 手機3月已減少 1.7 億支訂單，目前再砍1億支訂單，是非常不妙的警訊。他強調， 5G晶片與一般零件相比，前置期比較長，如今聯發科與高通紛紛下修訂單，意味需求疲軟恐延續至明年第一季，加上5G晶片利潤因高階製程漲價而被壓縮等不利因素，這2家公司今年第三季至明年第一季的營收與利潤恐進一步修正。

郭明錤警告，如果通膨未能獲得改善，這一波訂單減少可能只是開始，且影響範圍不限於智慧型手機，「就像中芯說智慧型手機出貨量將驟減2億支，而且目前還看不到下跌趨勢結束。」