據福建泉州安溪公安微信號5月21日消息，安溪縣政府打擊治理電信網路新型違法犯罪工作聯席會議辦公室5月20日作出通告稱，堅持「非必要、不出境」原則，除非特殊情況一律禁止安溪籍人員出境至涉詐重點國家（緬甸、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、寮國、馬來西亞、土耳其）和雲南、廣西邊境地區（雲南省德宏州、臨滄市、普洱市、西雙版納州、廣西壯族自治區崇左市、防城港市、百色市等邊境地區）。

通告稱，為有效遏制境外電信網路詐騙暨非法出入境違法犯罪，嚴密防範境外疫情輸入，切實維護人民群眾生命健康和財產安全。根據相關法律法規規定，現就安溪籍人員前往境外涉詐重點國家（緬甸、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、泰國、寮國、馬來西亞、土耳其）和雲南、廣西邊境地區（雲南省德宏州、臨滄市、普洱市、西雙版納州、廣西壯族自治區崇左市、防城港市、百色市等邊境地區）有關事宜通告如下：

一、堅持「非必要、不出境」原則，除非特殊情況一律禁止安溪籍人員出境至上述8個國家和雲南、廣西邊境地區；

二、確因工作、經商、就學、就醫或其他正當情況，欲前往上述8個國家和雲南、廣西邊境地區，必須提前3天以上通過掃描下方二維碼進行報備，並提供營業執照、房產證明(購房合同)、租房合同、有效勞動合同、公派出差文件、就學、就醫等相應證明材料，以免造成不便；

三、因正常出行被機場或邊境公安機關邊檢部門攔截，並要求簽訂《不參與跨境犯罪承諾書》的，要及時告知戶籍地派出所；

四、凡滯留上述8個國家的安溪籍人員，如非因工作、經商、就學、就醫或其他正當事由的，應盡快通過合法管道回國，回國前掃描下方二維碼進行報備；

五、凡非法出境前往上述國家或企圖通過雲南、廣西邊境地區偷渡出境被攔截或參與詐騙違法犯罪活動的，以及境外人員通過非法渠道入境的，將一律依法予以嚴懲；

六、全縣廣大群眾要積極檢舉揭發非法出境前往上述國家和在雲南、廣西邊境地區從事詐騙違法犯罪人員，全民防控、全民打擊，共同維護安溪聲譽；

七、本通告自發佈之日起施行。