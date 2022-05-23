「阿米秀廚房」由許瑞宏（右）與藝人林美秀合資，主打水餃、煎餃等麵食；更創新研發25公分長的巨無霸煎餃。（馮惠宜攝）

「阿米秀廚房」主打水餃、鍋貼等麵食小吃，把水餃的吃法，從蒸、煮、煎加上炸、鐵鍋料理。（馮惠宜攝）

「麥克麵線」招牌「魚漿大腸麵線」是基隆在地懷舊味，以海味魚漿，包裹著大腸，每日手工現作，有別於市面上的大腸麵線或是肉羹麵線。（築間餐飲集團提供／馮惠宜台中傳真）

全台疫情狂燒，餐旅業生意再度跳崖，但不少餐飲業者也在危機中發現轉機，紛紛投入麵線、香腸、水餃、鍋貼等小吃市場；曾開設粵菜名店炎香樓的許瑞宏開起主打水餃等麵食料理的「阿米秀廚房」；而築間餐飲集團創辦人林楷傑以個人名義打造餐飲全新品牌「麥克麵線」，都相中銅板美食全日供餐，內用、外帶皆宜的特色。

五月間在台中審計新村開幕的「阿米秀廚房」除了是藝人林美秀投資的副業，更是炎香樓老闆許瑞宏轉進麵食小吃的另一嘗試，原來賣冷凍水餃，更把水餃的吃法，從蒸、煮、煎加上炸、鐵鍋料理；其內餡除了一般人熟悉的鮮蝦韭黃，還把高麗菜餡加入吻仔魚，並研發了九層塔、剝皮辣椒、蒼蠅頭等口味。

許瑞宏說，一般的水餃一個約20到25克，「阿米秀廚房」賣的水餃、鍋貼一個則重35克，而日前林美秀親至店裏做一日店長，更端出25公分巨無霸鍋貼，就是希望透過差異化，在小吃市場打響名號。

無獨有偶，築間餐飲集團創辦人林楷傑，首次攜手基隆經營超過一甲子的「麥克麵線」，打造餐飲全新品牌，首家門店開設在台中逢甲商圈福星路上，除了招牌「魚漿大腸麵線」，還有適合隨時帶走的小食，如豆花、仙草、冰品、基隆一口吃香腸、米腸、崁仔頂海味茶碗蒸、基隆燒賣、關東煮等，要消費者一站式的體驗台灣美食。

林楷傑說，後疫情的餐飲趨勢，將加速發展「剛需」平價品牌，全天候供餐、適合隨時帶走的小吃，可增加顧客黏著度；「麥克麵線」他從小吃到大，未來透過耕耘連鎖餐飲市場多年的經驗，從食材採購到內場烹調、外場服務等，建立完整的SOP，把家鄉味推廣讓更多消費者知道，打造全新風貌。