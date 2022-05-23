女星唐玲2019年罹患胃癌，好不容易撐過手術及8次化療，本以為抗癌成功，沒想到幾個月後在一次例行檢查中，發現卵巢異常腫大，4月時動了手術摘除卵巢與子宮，但癌細胞轉移已是癌末，讓她心痛不已，近日在節目上分享漫漫抗癌路，更回憶起童年，被喊「細姨仔囝」的那段心酸時光。

唐玲近日作客《命運好好玩》節目，表示在戲裡演過病患，但自己真的罹癌，其實難以接受，她透露被診斷出胃癌時，切掉了3分之2的胃，主治醫生是個非常暖心的人，問她「家裡還有誰」，她回答爸爸離世、沒有媽媽，連繼母都走了，所以自己是一個人住，醫生說她不能一個人住，說著就拿出名片，要唐玲有什麼事情可以打電話給他，讓她好感動。

而唐玲聽聞化療會掉髮等，有著諸多強烈副作用，加上化療有風險，出狀況得立即返回醫院，所以醫生才說她不能自己住，而她因此心裡害怕，一度想著「不想努力了，不想化療」，反倒被醫生勸慰，鼓勵她「要不要為自己努力一次」，唐玲才感受到，自己有被當作「一個人」來看待，因此鼓起勇氣積極治療，1年內接受8次化療針以及服用化療藥物，苦撐了過來。

說到自己沒有家人陪伴，唐玲淚憶身世，透露小時候都被阿嬤介紹是「細姨仔囝」，她對這個身分感到很丟臉，透露生父在鄉下有個元配，媽媽是他在外面結交的新歡，生下她之後，生母在她3歲多時就離家了，理由是爸爸又交了其他的女友。

唐玲因此自小被寄養在親戚家、爺爺奶奶家，甚至跟爸爸的元配一起生活過，「大媽」知道她的存在，但也莫可奈何，而唐玲童年時覺得沒有媽媽很丟臉，於是去黏大媽，但被大媽無奈拒絕：「妳不要叫我媽媽，我不是妳媽媽」，唐玲說到這裡忍不住淚崩，坦言：「我也好可憐她也好可憐」，而這個過往，她覺得不光彩，因此不敢跟別人說，人生歷經種種波折，最後是找到了信仰，才慢慢能夠面對。