美國總統拜登宣布啟動「印度─太平洋經濟架構」（IPEF），台灣未納入首輪名單，民眾黨立委邱臣遠直言，台美關係最佳不敵國際政治現實考量，台灣未納入IPEF，外交部是樂觀過頭？強調外交部應深入了解台灣未被納入的原因，政府除了應負責任地對國人充分說明外，也必須向美方明確表達我立場。

邱臣遠表示，由於我國在全球半導體產業的關鍵地位，台灣在印太經濟架構中具有相當的優勢；加上近期台美關係持續深化，因此政府與各界都對於我國加入IPEF有相當的期待；同時日前「立法院外交及國防委員會」拜會美國在台協會（AIT），也向AIT表達台灣納入IPEF的期待。然而，台灣仍未能如願參與。

邱臣遠強調，外交部應深入了解此次台灣未獲納入的原因，評估對台灣所造成的影響，並擬定後續爭取參與IPEF的有效策略，政府除了應負責任地對國人充分說明外，也必須向美方明確表達我立場。

邱臣遠認為，相關單位須審慎評估美國對台及對中關係的兩手策略考量，即使台美關係近來升溫，仍應對所有可能變化做好掌握與因應。