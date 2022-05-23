梅雨鋒面今天位於台灣北部海面，晚起往南逐漸接近台灣，氣象局表示，午後開始南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，以及有局部大雨機率，晚上全台有雨，接著明天起至周五鋒面影響，全台有雨，尤其西半部、東北部嚴防局部大雨，周六鋒面遠離，但西半部受西南風影響，仍有明顯降雨。

氣象局課長林秉煜表示，梅雨鋒面正在台灣北部海面建立，西南方是大低壓帶，當北邊鋒面今晚起南下，鋒面上的中小尺度對流可能移入陸地，帶來短延時強降雨。

林秉煜表示，今天北部、東半部及南部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，可能出現短延時強降雨或局部大雨等劇烈天氣。

林秉煜表示，梅雨鋒面今晚南下接近台灣，明天到周五（24至27日）鋒面影響水氣都偏多，天氣較不穩定，可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，加上暖濕西南風帶來水氣，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。周六、周日（28日、29日）鋒面北移，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣溫部分，林秉煜表示，未來一周溫度變化不大，低溫20到24度，今天北部及東半部約25至28度，中南部29至31度。提醒鋒面影響期間，不是整天都有非常大的雨勢，要視對流移入的情況，才會有局部大雨等劇烈天氣。