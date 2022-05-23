新冠肺炎疫情延燒中職，樂天桃猿隊今天（23日）公告，一名投手輕微發燒，經快篩後結果為陽性，球團目前已安排進行PCR檢測，也依規定通報聯盟，持續嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理，這也是桃猿隊繼陳俊秀、林承飛、林立，馬傑森、郭永維、邱駿威、陳禹勳及嚴宏鈞快篩陽之後，隊上第9位快篩陽性球員。

以下為樂天桃猿公告全文：

樂天桃猿球團今日（23日）一位投手有輕微發燒症狀，經快篩後結果呈陽性，目前已安排進行PCR檢測並依規定通報聯盟，後續將嚴格遵守指揮中心及聯盟規範辦理。