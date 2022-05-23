歐洲通報多起猴痘（monkeypox）病例。

全球已有15國通報出現猴痘（monkeypox）病例，比利時20日開全球第一槍，宣布確診者必須隔離21天。

政治新聞網站POLITICO報導，比利時在出現4個猴痘病例後，20日宣布確診者必須隔離21天，接觸者不需要隔離，但是必須保持警覺，尤其是在接觸脆弱族群時應該更警覺。

比利時熱帶醫學研究所（The Belgian Institute of Tropical Medicine）指出，當地爆發更大規模猴痘疫情的風險仍相當低。目前已知比利時的其中3個病例和安特衛普（Antwerp）舉行的一場節慶活動有關。

另據英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，截至22日，全球已有多達15個通常不會爆發疫情的國家通報出現猴痘病例，除了比利時外，還包括英國、荷蘭、葡萄牙、瑞典、義大利、西班牙、法國、德國、美國、加拿大、澳洲、以色列、瑞士、奧地利等，其中歐洲病例已破百。

英國性健康與愛滋病協會（British Association for Sexual Health and HIV）會長德絲納普（Dr Claire Dewsnap）博士警告，新的一周將會診斷出更多病例，「有多少很難說，最讓我擔心的是全歐洲都有感染，已經擴散了。」

「已經在人群中傳播了」，「接下來2至3周可能真的會是顯著數字」，她預期下周英國各地的病例數將會「顯著上升」。

英國衛生安全局（UKHSA）首席醫療顧問霍普金斯（Susan Hopkins）22日接受BBC專訪時表示，儘管每天都偵測出更多病例，但她仍強調猴痘對大眾的風險仍「非常低」。

目前醫界仍沒有針對猴痘病毒的疫苗，不過好幾個國家已開始儲備天花疫苗，猴痘病毒與天花來自同一家族，天花疫苗預防感染猴痘病毒的保護效力達85%。