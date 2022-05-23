王品集團旗下「12MINI快煮鍋」因應夏季到來，推出泰式酸辣鍋、酸白菜鍋，以清爽酸甘口味帶動食慾，更首度與「微熱山丘」合作力挺台灣在地鳳梨農，推出新飲品「微熱山丘鳳梨冰沙」，有望成為繼石二鍋「檸檬冬瓜冰沙」後又一消暑神冰。7/31前至「12MINI快煮鍋」消費還能集點，消費一鍋集1點，消費兩鍋集2點，以此類推，集滿指定點數可免費兌換「MINI麻辣燙」或2杯「微熱山丘鳳梨冰沙」。

慶祝新菜上市，「12MINI快煮鍋」推出集點活動，7/31前內用或外帶消費一鍋可集1點，消費兩鍋集2點，以此類推，每周二點新鍋物「泰式酸辣鍋」、「酸白菜鍋」再享點數加倍送。集滿6點，可兌換以10多種中藥香滷入味的「MINI麻辣燙」一份（原價45元），集滿9點，可兌換「微熱山丘鳳梨冰沙」2杯（原價90元）。

12MINI快煮鍋全新「泰式酸辣鍋」以香茅、南薑、檸檬葉、蝦醬等泰式香料，熬出濃郁南洋風味，辛香酸辣是夏日開胃首選；超人氣「酸白菜鍋」重磅回歸，酸度溫和、尾韻回甘，酸白菜包裹著豬肉片入口，是經典不敗組合。「12MINI快煮鍋」價格雖平實，但細節不馬虎，消費者還能自由挑選有九層塔花枝貝、起司魚豆腐等火鍋料的「漿漿好」，或替換為美白菇、玉米筍等時蔬的「菜菜好」組合，客製個人口味小火鍋。

夏天是鳳梨產季，今年台灣農民再度面臨銷售壓力，「12MINI快煮鍋」與「微熱山丘」合作，推「微熱山丘鳳梨冰沙」力挺台灣在地鳳梨農。冰沙選用微熱山丘鳳梨汁與鳳梨果醬製作，高品質土鳳梨熟成後直火淬鍊出豐美果香，再經多次炒糖至焦糖色，打造嘗得到真實果肉的綿密冰沙。5/31前加入官方LINE帳號領取優惠券，還可享2杯79元優惠價。