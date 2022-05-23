23日白天鋒面接近，中南部地區風速稍弱，稍易有污染累積，晚起鋒面影響，全台各地降雨逐漸增加，空氣品質可望轉佳，但仍須視降雨區域及強度影響 。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

依監測資料及氣象局資料顯示，23日白天鋒面接近，中南部地區位於弱風區，污染物稍易累積，晚起鋒面影響，全台各地降雨逐漸增加，中南部空氣品質改善情形視降雨區域及強度有所影響；清晨中南部地區有低雲或局部霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級。

未來一周，23日白天起鋒面接近，中南部地區位於弱風區，污染物稍易累積，23日晚起至27日受鋒面影響，全台各地水氣增多，空氣品質轉佳；28日鋒面北移至台灣北部海面，全台降雨機率仍偏高，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍良好。