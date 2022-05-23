詐團車手領錢遇警問「領誰的錢！」 嚇得狂奔500公尺遭逮

吳姓男子20日晚間連續在ATM提領大量現金，員警巡邏時「巧遇」，詢問他「你領誰的錢？」吳男先說「自己的」，聽到員警問第2次，嚇得拔腿狂奔，員警也緊跟在後方，並呼叫支援，追逐500公尺後，在西寧南路202號前將吳嫌壓制在地上，並從身上起出16萬餘元的現款，吳坦承透過朋友加入詐團擔任車手，警詢後以詐欺罪送辦。

萬華分局龍山派出所員警16日晚間8時巡邏時，在某間超商，看到20歲的吳男正在領錢，繞行其他金融機構巡簽，又看到吳男在郵局提款機前領錢，隨即上前盤查「你領誰的錢？」吳回答「領自己的錢」並往後退一步，員警二度詢問，他竟拔腿狂奔，並沿途丟鈔票、金融卡等物品，企圖想要煙滅證據。

員警也以衝刺百米的速度，從桂林路51號的老松郵局，追到西寧南路202號前，追逐約500公尺，並將吳嫌壓制在地上逮捕，他坦承是自己是詐欺車手，透過朋友介紹加入詐團，警方呼籲，如打工內容有所疑義，應再三確認工作內容，避免成為詐團幫凶。