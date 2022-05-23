廖御辰的《跳進兔子洞》描繪18歲是一扇令人憧憬的大門，但踏入門檻遠比想像中來得沉重艱難。（陳淑娥攝）

廖御辰的《跳進兔子洞》描繪18歲是一扇令人憧憬的大門，但踏入門檻遠比想像中來得沉重艱難。（陳淑娥攝）

方昶華創作《逃離夢境》描摹18歲面對成長及考試壓力令人無比惶恐。（陳淑娥攝）

台中市豐原高中美術班「夏予貳九畢業暨作品成果展」，即日起在葫蘆墩文化中心登場，29位應屆畢業生透過西畫、水墨、書法、版畫、設計與複合媒體等，紀錄三年來學習的心路歷程與轉變，賦與今年初夏18歲的非凡意義，是贈予自己生命的珍貴禮物，展期至6月12日止，歡迎民眾前來欣賞美術班學生才華橫溢的藝術創作。

豐原高中羅瑞宏校長表示，經典話本《拍案驚奇》中將18歲稱為「二九年華」，加上本屆美術班29位畢業生，而聯想出「夏予貳九」主題展覽，以畫作呈現豐碩的學習成果。

其中陳銘穎「一起作畫的日子」榮獲台中市美術比賽西畫類第一名，因一群志同道合的同學為伴追夢，讓原本枯燥乏味的學習道路上的風景愈繽紛多彩，成為18歲最光燦閃亮的片段。

羅瑞宏指出，另一位榮獲水墨類第三名的趙旻玄作品《年少17》，將年少學子比喻為機器人，知識通過管子連接餵養，以心中溫暖的童年記憶為養份，繼續勇敢朝前邁進。

方昶華今年以優異成績，通過繁星考上台師大，她說創作《逃離夢境》是描摹18歲的到來宛如一場夢突然驚醒，對於即將成年帶來的責任，還有學測及術科考試的壓力令人無比惶恐，期許能堅持最初的信念及保有孤注一擲的勇氣面對。

陳琬儒《萬鱷》作品，象徵黑暗面向的水溝蓋上，長髮如同堅韌的心網守護自己，勇敢抵抗鱷嘴中兇狠低劣的批評。廖御辰的《跳進兔子洞》描繪18歲是一扇令人憧憬的大門，然而面對將來面對名利權勢及慾望誘惑，踏入門檻的這一步，遠比想像中來得沉重艱難。

「豐原高中美術班夏予貳九畢業暨作品成果展」相關活動訊息可至葫蘆墩文化中心官網(https：／／www.huludun.taichung.gov.tw／ )查詢。因應國內疫情增溫，請民眾參與活動時全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射以加強健康防護，安心參與各項活動。